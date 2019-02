Deutschland

Von der Leyen: Deutschland muss militärisch mehr tun

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat den Verbündeten in Nato und EU einen zügigen Ausbau der militärischen Fähigkeiten Deutschlands in Aussicht gestellt. Zum Auftakt der Münchner Sicherheitskonferenz rief die CDU-Politikerin zugleich zu einer verstärkten militärischen Zusammenarbeit in Europa auf. Deutschland sei trotz eines schon gestiegenen Wehretats realistisch. „Wir wissen, dass wir noch mehr tun müssen“, sagte von der Leyen.