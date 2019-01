Schweiz

Von der Leyen in Davos: Europa militärisch stärken

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat sich auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos für mehr militärische Handlungsfähigkeit Europas ausgesprochen. „Wir müssen in der Lage sein, mit Problemen in unserer Nachbarschaft, die uns unmittelbar betreffen, umfassend umzugehen“, sagte die Ministerin. Die europäischen Nato-Staaten wollten transatlantisch bleiben, aber europäischer werden. Auch auf das wachsende wirtschaftliche und militärische Gewicht Chinas in der Welt müsse reagiert werden. Eine standfeste Haltung sei auch gegenüber Russland nötig.