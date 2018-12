Deutschland

VW streicht bis zu 7000 Stellen in Emden und Hannover

Beim Hochfahren der E-Auto-Produktion könnten an den VW-Standorten Emden und Hannover insgesamt bis zu 7000 Stellen wegfallen. Dies sei aber nur möglich, wenn Altersteilzeitregelungen voll ausgeschöpft würden, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus gut informierten Kreisen. In diesem Fall könnten bis zu 4000 Stellen in Hannover und bis zu 3000 in Emden gestrichen werden. Dies sei aber nur auf freiwilliger Basis möglich. Zuvor hatte die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ darüber berichtet. Hintergrund ist, dass die Produktion von Elektroautos als weniger aufwendig gilt.