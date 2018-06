Extremismus

Waffen und Munition: mutmaßlicher „Reichsbürger“ in Haft

Ermittler haben in Oberfranken einen mutmaßlichen „Reichsbürger“ festgenommen. Ihm werden Brandstiftung und Verstoß gegen das Waffengesetz vorgeworfen. Polizei und Staatsanwaltschaft teilten mit, dass Beamte in der Wohnung des 61-Jährigen in Hof viele Schusswaffen und mehr als 2000 Schuss Munition gefunden hätten. Er stehe zudem im Verdacht, im Oktober 2017 ein Auto in Hof in Brand gesetzt haben. Der Mann habe sich am vergangenen Sonntag widerstandslos festnehmen lassen.