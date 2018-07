Bayern

Wegen Chaos: Hunderte übernachten am Flughafen München

Infolge des Chaos' am Münchner Flughafen mussten rund 700 Menschen auf Feldbetten übernachten. Hunderte weitere Passagiere wurden in Hotels untergebracht. Mindestens 2000 Fluggäste sollen heute auf andere Flüge umgebucht werden. Passagiere müssen sich auf längere Wartezeiten am Airport einstellen. Es gibt immer noch Ausfälle und Verspätungen. Gestern waren zwei Abflughallen geräumt worden, weil eine Frau unkontrolliert in den Sicherheitsbereich gelangt war. Mindestens 200 Flüge waren gestern ausgefallen.