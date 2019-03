Kriminalität

Weißer Ring: Betrüger verstärkt als falsche Polizisten am Werk

Immer mehr Betrüger geben sich nach Meinung des Weißen Rings als falsche Polizisten aus und bringen Menschen so um erspartes Geld. „Das Phänomen falscher Polizist scheint tatsächlich verstärkt auf dem Vormarsch zu sein“, sagte der Bundesvorsitzende der Opferschutzorganisation, Ex-BKA-Präsident Jörg Ziercke. Erschreckend sei der Grad an Professionalität der Täter. Bei dieser Masche geben sich Kriminelle am Telefon als Polizisten aus und versuchen ihre Opfer dazu zu bringen, Geld und Wertsachen einem Unbekannten zu übergeben.