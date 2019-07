Südkorea

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Wellbrock Weltmeister über zehn Kilometer

Freiwasserschwimmer Florian Wellbrock hat bei den Weltmeisterschaften in Südkorea die Goldmedaille über zehn Kilometer gewonnen, Teamkollege Rob Muffels Bronze. Wellbrock siegte knapp vor dem Franzosen Marc-Antoine Olivier und feierte seinen größten internationalen Erfolg. Er und Muffels qualifizierten sich damit auch für Olympia 2020 in Tokio. Für den Deutschen Schwimm-Verband war es die erste Medaille bei den Titelkämpfen in Südkorea.