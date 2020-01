Deutschland

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Wendler-Ex Claudia Norberg fliegt aus Dschungelcamp

Köln (dpa) - An Tag 13 im Dschungelcamp ist Claudia Norberg aus der RTL-Show gewählt worden. Die Ex von Schlagersänger Michael Wendler bekam am Abend die wenigstens Stimmen beim Zuschauervoting und nahm die Sache sehr gefasst. Norberg hatte sich bis dato vor allem als gute Zuhörerin erwiesen. Neben Reality-Star Elena Miras, Ex- Profiboxer Sven Ottke, Ex-„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“-Darsteller Raul Richter und Antiquitätenhändler Markus Reinecke sind noch Sänger Prince Damien und Danni Büchner, Witwe des ehemaligen Campers „Malle-“Jens Büchner, im Rennen um die Dschungelkrone.