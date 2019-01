Auszeichnungen

„Werk ohne Autor“ geht bei den Golden Globes leer aus

Los Angeles (dpa) - Das Künstlerporträt „Werk ohne Autor“ des deutschen Regisseurs Florian Henckel von Donnersmarck ist bei der Verleihung der Golden Globes leer ausgegangen. Den Preis in der Sparte „bester nicht-englischsprachiger Film“ holte in der Nacht zu Montag der mexikanische Film „Roma“ von Oscar-Preisträger Alfonso Cuarón. Das in Schwarz und Weiß gedrehte Familienporträt schildert das Leben von Haushälterinnen im Mexiko der 70er Jahre. Im vergangenen Januar hatte das deutsche NSU-Drama „Aus dem Nichts“ von Fatih Akin den Golden Globe als bester Auslandsfilm gewonnen.