Mehrere Waldbrände wüten in Russland – sie sind als kleine Punkte im rechten Teil des Bildes zu erknnen. (NASA Earth Observatory/Joshua Stevens)

In Sibirien wüten weiter heftige Waldbrände. Nach Angaben der Forstverwaltung vom Mittwoch sind mittlerweile knapp drei Millionen Hektar Fläche abgebrannt. Das entspricht in etwa die Größe von Brandenburg. Dem Umweltministerium zufolge haben die Feuer damit ein größeres Ausmaß erreicht als zum gleichen Zeitpunkt im vergangenen Jahr. Der russische Präsident Wladimir Putin wies an, dass die Armee die Feuerwehr bei den Löscharbeiten unterstützen soll.

Aktuell gibt es den Behörden zufolge 147 Brände auf einer Fläche von fast 107.000 Hektar. Am stärksten betroffen ist demnach die Region Irkutsk am Baikalsee. In mehreren nördlichen Weltregionen, auch in Alaska und Kanada, gibt es derzeit große Flächenbrände. "Was die Voraussetzungen angeht, befinden wir uns auf einem Allzeithoch", sagte der Chef der Feuerbekämpfung Alaskas, Norm McDonald, der Deutschen Presse-Agentur. Die Kennzahlen für die Gefahr von Waldbränden seien in diesem Sommer "beispiellos" und im Vergleich zu normalen Jahren doppelt so hoch.

Rauch sorgt in Sibirien für Probleme

Den Menschen in Sibirien machen weniger die Feuer selbst, sondern dichter Rauch zu schaffen. Einige klagten über Kopfschmerzen und Atemprobleme. Vereinzelt gab es den Berichten zufolge Proteste, bei denen Betroffene die Behörden aufforderten, sie besser zu schützen.

Aus Sibirien und vom Ural gibt es Bilder von Städten und Dörfern, die einen von Qualm bedeckten Himmel zeigen. Betroffen sind auch Großstädte wie Nowosibirsk, Jekaterinburg und Krasnojarsk. In einigen Gebieten betrug die Sichtweite lokalen Medienberichten zufolge weniger als 100 Meter. Einige Flugverbindungen seien deswegen eingestellt worden.

Der Rauch der brennenden Wälder ist über Krasnojarsk zu erkennen. (Andrei Samsonov/TASS)

Umweltschützer schlossen nicht aus, dass der Rauch bei ungünstiger Wetterlage in die Tausende Kilometer entfernte Hauptstadt Moskau ziehen könnte. Russlands Umweltminister Dmitri Kobylkin wollte sich am Mittwoch ein Bild vor Ort machen. Ministerpräsident Dmitri Medwedew sagte zuvor: "Bisher besteht keine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit und das Leben der Menschen, aber eine Prognose ist wirklich schwierig." Den Behörden zufolge bekämpfen derzeit mehr als 2700 Einsatzkräfte die Feuer. Auch Löschflugzeuge und speziell ausgebildete Fallschirmjäger werden eingesetzt.

In Russland kommt es immer wieder zu schweren Wald- und Flächenbränden mit Verletzten und Toten. Bereits im April brannten in der Region Transbaikalien Häuser nieder. Sibirien hat derzeit mit Trockenheit und vergleichsweise hohen Temperaturen zu kämpfen.

Temperaturen in der Arktis steigen schneller

Mark Parrington, Wissenschaftler beim von der EU finanzierten "Copernicus Atmosphere Monitoring Service" (Cams), führte die hohen Zahlen auf die Temperaturen in der Arktis zurück, die weitaus schneller stiegen als im globalen Mittel. "Bei wärmeren Bedingungen können Feuer leichter anwachsen und auch länger andauern, wenn sie einmal entfacht sind." Alleine im Gebiet der Waldbrände in Sibirien waren die Juni-Temperaturen der Organisation zufolge im Schnitt fast zehn Grad höher als im Durchschnitt zwischen 1981 und 2010. Zudem trage Trockenheit in der Arktis zu den Bränden bei. (jfj/dpa)