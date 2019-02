Regierung

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Wieder „Gelbwesten“-Proteste in Frankreich

Tausende „Gelbwesten“ sind am Samstag wieder in verschiedenen Städten Frankreichs auf die Straße gegangen. Viele protestierten dabei auch gegen das aus ihrer Sicht brutale Vorgehen der Polizei, nachdem zahlreiche Demonstranten seit Beginn der Protestbewegung im November bei Zusammenstößen verletzt worden waren. Das Innenministerium meldete 17 400 Teilnehmer, davon 8000 in Paris. Dies ist deutlich weniger als um die Jahreswende.