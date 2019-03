Regierung

Wieder Zehntausende bei „Gelbwesten“-Protesten in Frankreich

Zehntausende Menschen haben in Frankreich am 16. Wochenende hintereinander an „Gelbwesten“-Protesten teilgenommen. In Paris starteten Teilnehmer vom Triumphbogen aus zu einem zwölf Kilometer langen Marsch durch die Hauptstadt, wie der Sender Franceinfo meldete. Demonstrationen gab es nach Berichten des Senders BFMTV auch in anderen Städten wie Nantes und Bordeaux. Dort und in Paris sei es zu kleineren Zusammenstößen mit der Polizei gekommen. Die Bewegung richtet sich inzwischen gegen die Reformpolitik der Mitte-Regierung von Präsident Emmanuel Macron.