Willem-Alexander und Máxima in Deutschland

Das niederländische Königspaar besucht von heute an für drei Tage den Nordosten Deutschlands. Zunächst stehen für Willem-Alexander und seine Frau Máxima Gespräche und Besichtigungen in Mecklenburg-Vorpommern an. Am Dienstagnachmittag reisen sie weiter nach Brandenburg. Laut Schweriner Staatskanzlei handelt es sich um einen Arbeitsbesuch, Willem-Alexander und Máxima werden von einer Delegation begleitet.