Wirtschaftsdaten bremsen Erholung an Wall Street etwas ab

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hat einen weiteren Teil seiner Verluste vom Freitag ausgebügelt. Letztlich ging der wichtigste Index an der Wall Street mit einem Plus von 0,55 Prozent auf 25 657 Punkten aus dem Tag. Der Kurs des Euro sank bis zum Börsenschluss an der Wall Street noch etwas weiter. Zuletzt kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1265 US-Dollar.