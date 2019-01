Deutschland

WM: Deutsche Handballer besiegen Brasilien

Die deutschen Handballer bleiben bei der Heim-Weltmeisterschaft auf Erfolgskurs. Die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop gewann in Berlin ihr zweites Vorrundenspiel gegen Brasilien mit 34:21. Gewinnt die DHB-Auswahl am Montag auch ihr drittes Vorrundenspiel gegen Russland, hat sie beste Chancen auf den Einzug in die Hauptrunde.