Wolfsrudel nach möglicher Attacke unter Beobachtung

Nach dem möglicherweise ersten Angriff eines Wolfes auf einen Menschen seit Rückkehr der Tiere nach Deutschland wird das verdächtige Rudel in Niedersachsen nun überwacht. „Wir werden das Wolfsmonitoring intensivieren“, sagte eine Sprecherin des Umweltministeriums in Hannover. So sollen Kameras installiert und sämtliche Sichtungen erfasst und in einer Rudelchronik zusammengetragen werden, kündigte sie an. In Steinfeld war ein Gemeindearbeiter am Dienstag nach eigener Schilderung von einem Wolf in die Hand gebissen worden.