Zeitungsredaktion wurde vor tödlichen Schüssen bedroht

Vor den tödlichen Schüssen in einer Zeitungsredaktion in der US-Stadt Annapolis hat es nach Angaben der Polizei Drohungen gegen die Redaktion gegeben. Über den Täter sagte ein Polizeisprecher: „Nach meinen Erkenntnissen war er verärgert über die Zeitung als Ganzes.“ Der Angreifer war am Nachmittag in das Redaktionsgebäude eingedrungen und erschoss fünf Menschen. Der Täter, ein Enddreißiger aus der Region, wurde stundenlang vernommen. Nach Angaben der Polizei kooperierte er nur bedingt.