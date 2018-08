Unfälle

Zwei Jugendliche in Wien in der Donau ertrunken

Zwei junge Männer sind in Wien in einem alten Arm der Donau ertrunken. Wie die Wiener Berufsfeuerwehr mitteilte, wurden die Leichen erst nach stundenlanger Suche gefunden. Der 15- und der 19-Jährige hatten sich ein Elektroboot gemietet, von dem aus einer der beiden in die Alte Donau stieg. „Laut Zeugen strauchelte er plötzlich, woraufhin sein Begleiter in die Untere Alte Donau sprang, um ihm zu helfen“, sagte ein Polizeisprecher laut österreichischer Nachrichtenagentur APA. Mehrere Badegäste und Passanten beobachteten, wie die beiden Männer untergingen und verständigten die Polizei.