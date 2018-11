UNTERFRANKEN

Zwei Menschen bei Wohnungsbrand in Bayern getötet

Eine 59-jährige Frau und ein 55-jähriger Mann sind bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Miltenberg in Bayern ums Leben gekommen. Das Feuer ist laut Polizei kurz nach Mitternacht aus bislang ungeklärter Ursache in der Wohnung ausgebrochen. Dabei konnten die beiden Bewohner nur noch tot geborgen werden. Der Brand wurde mittlerweile gelöscht.