Brandenburg

Zwei Tote bei Absturz von Motorflugzeug in Brandenburg

Beim Absturz eines Motorflugzeugs sind in Brandenburg zwei Menschen gestorben. Wie die Polizei mitteilte, stürzte das Leichtflugzeug am Mittag nahe der Gemeinde Oberbarnim im Landkreis Märkisch-Oderland ab. Der Flieger war gegen 11 Uhr in Strausberg gestartet. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.