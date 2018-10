Deutschland

Zweiter Sieg: FC Bayern nach 2:0 bei AEK Athen auf Kurs

Athen (dpa) - Fußball-Bundesligist FC Bayern München hat in der Champions League im dritten Gruppenspiel den zweiten Sieg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac gewann beim punktlosen Tabellen-Schlusslicht AEK Athen mit 2:0 und machte damit einen weiteren Schritt in Richtung Achtelfinale. Nach schwacher erster Halbzeit erzielten Javi Martinez und Robert Lewandowski die Treffer für den deutschen Rekordmeister. Drei Tage nach dem 3:1 in der Bundesliga beim VfL Wolfsburg fanden die Münchner damit auch in der Königsklasse auf Erfolgskurs zurück.