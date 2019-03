Affären

Zweites Urteil gegen Manafort wird verkündet

Vor einem Gericht in der US-Hauptstadt Washington wird heute das zweite Urteil gegen den früheren Wahlkampfmanager von Präsident Donald Trump, Paul Manafort, verkündet. Der 69-Jährige hat sich in dem Verfahren der Zeugenbeeinflussung und der Verschwörung gegen die USA für schuldig bekannt. Er kündigte an, mit Sonderermittler Robert Mueller in der Russland-Untersuchung kooperieren zu wollen. Nach Überzeugung des Gerichts hat Manafort die Ermittler allerdings belogen und damit gegen eine Vereinbarung zur Strafminderung verstoßen.