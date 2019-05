Foto: Daniel Bockwoldt / dpa





Leinenpflicht

In Bremen gilt die Leinenpflicht in öffentlichen Park, Garten- und Grünanlagen. Allerdings gibt es auch Ausnahmen, wo Hunde ohne Leine geführt werden können. Beispielsweise gibt es in Sebaldsbrück am Rande des Carl-Goerdeler-Parks sowie in den Neustadtswallanlagen neben dem Neustadtsbahnhof zwei umzäunte Flächen, auf denen Hundehalter ihre Vierbeiner ganzjährig legal frei laufen lassen können. Auf dem Weserdeich im stadtbremischen Überseehafengebiet Bremerhaven von der Stadtgrenze Bremerhavens bis zur Kaiserschleuse sind Hunde in der Zeit vom 1. April bis 30. September angeleint zu führen.