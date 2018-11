GOP Varieté-Theater Bremen

Seit 2013 begeistert das GOP Varieté-Theater Bremen seine Gäste mit atemberaubenden Varieté-Shows auf Weltniveau. Das moderne Theater liegt in der Überseestadt, direkt an der Weser, und ist eines von insgesamt sieben GOP Varieté-Theatern in Deutschland.