(André Rieu Productions)

Auf seiner Deutschland-Tour 2018 durfte sich André Rieu über nicht weniger als 107 000 Fans freuen, weswegen er auch 2019 für 17 Konzerte nach Deutschland zurückkehrt und ab dem 16. Januar in Mannheim seine Welttournee 2019 einläutet.

„Musik und vor allem der Walzer sind ein ganz wichtiger Teil meines Lebens“, sagt André Rieu. „Wenn ein Musikstück mein Herz berührt, wird es auch Ihres berühren. Diese herrliche Musik ermöglicht es mir, Lebensfreude und Humor in die Welt zu tragen. Bei meinen Konzerten ist alles erlaubt: Lachen, weinen, tanzen, singen. Emotionen sind das Geheimnis meines Erfolgs.“

André Rieus Konzerte sind ein Feuerwerk der Emotionen. In rund 100 Konzerten pro Jahr bietet Rieu perfektes Entertainment mit weltbekannten, romantischen und gefühlvollen Melodien sowie zahlreichen Überraschungen, viel Humor und hochkarätigen internationalen Solisten. Zusammen mit seinem 60-köpfigen Johann Strauss Orchester, dem größten privaten Orchester der Welt, tourt der charismatische Niederländer seit über 30 Jahren um die Welt.

André Rieus Welttournee 2018 führt ihn ab September in die USA, Kanada, Argentinien, Australien und nach Großbritannien. Um die Transportwege der enormen Produktion zwischen den Kontinenten zu bewältigen. existieren die märchenhaften Kostüme, Instrumente und Bühnenaufbauten vierfach. Über 40 Millionen verkaufte CDs und DVDs, 30 Nummer-1-Chartplatzierungen sowie 500 Platin-Auszeichnungen machen André Rieu zu einem echten „Maestro der

Massen“, wie die New York Times schwärmt. Seine Videos auf Youtube erhielten bislang weit über eine Milliarde Aufrufe. Auf Facebook folgen dem Walzerkönig über 3,3 Millionen Fans.

Mit 13 Open-Air-Konzerten in seiner niederländischen Heimat Maastricht gab André Rieu im Juli 2018 dort erstmals so viele Konzerte wie noch nie und begeisterte insgesamt über 150 000 Menschen, die aus 80 Ländern zu diesem Konzertereignis des Jahres anreisten. Zudem war am 28. und 29. Juli 2018 sein spektakuläres Maastricht-Konzert 2018 weltweit in mehr als 2000 Kinos zu sehen. Sein aktuelles Album ist unter dem Titel „AMORE“ in Deutschland erhältlich.

Privat ist André Rieu seit über 40 Jahren verheiratet und lebt mit seiner Frau Marjorie auf einem romantischen Schloss aus dem Jahr 1452 in seiner Heimatstadt Maastricht in den Niederlanden. Das Paar hat zwei Söhne und fünf Enkelkinder.

André Rieu und sein Johann Strauss Orchester kommen am 27. Februar 2019 in die Bremer ÖVB-Arena. Freuen Sie sich auf eine fantastische Mischung aus Walzer, Filmmusik, Musical, Oper und Schlager. Sichern Sie sich jetzt die besten Tickets für Ihren unvergesslichen Abend und erleben Sie André Rieu live.

