"Rock The Ballett X" im Metropol-Theater

Große Jubiläumstour kommt nach Bremen

Mit „Rock The Ballet”, „Rock The Ballet 2” und einem „Best of” erreichten Rasta Thomas’ Bad Boys Of Dance über eine Million Fans. Nun kommt die Erfolgsshow mit einer großen Jubiläumstour und einem neuen Programm nach Deutschland.