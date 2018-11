Für die ausführliche Beratung nimmt sich das qualifizierte Fachpersonal bei easylife viel Zeit. (easylife Bremen)

Nach einer Diät kehren die verlorenen Pfunde oft in kürzester Zeit wieder zurück oder werden gar mehr. Aus Verzweiflung essen die Betroffenen immer weniger und schlittern so weiter in den Jo-Jo-Effekt. Ausgelöst wird dieser Teufelskreis durch Hunger. Denn wenn unser Organismus nicht ausreichend versorgt wird, schaltet er automatisch auf Sparflamme - eine Taktik, um in Zeiten der Not zu überleben. Er benötigt dann aber nicht nur weniger Energie, sondern speichert auch jede verfügbare Kalorie als Fettreserve und gibt sie ungern wieder her.

Raus aus der Jo-Jo-Falle!

Seit über 25 Jahren bieten die Abnehm-Experten von easylife einen Ausweg aus diesem Teufelskreis. Das individuell auf die Bedürfnisse des Einzelnen abgestimmte alltagstaugliche Konzept hat bereits mehr als 100 000 Menschen geholfen, gesund und nachhaltig abzunehmen. Echte Vorher-Nachher-Fotos von Kunden belegen eindrucksvoll die Abnehm-Erfolge.

Das Konzept, bei dem die Gesundheit und das Wohlbefinden der Teilnehmer im Mittelpunkt stehen, basiert auf ernährungswissenschaftlichen Erkenntnissen und den individuellen Ausgangsbedingungen der jeweiligen Person. Deshalb werden zu Beginn, im Rahmen eines persönlichen und unverbindlichen Beratungsgesprächs, auch die möglichen Ursachen für das Übergewicht erforscht. Dabei geht es auch um die Frage: Funktioniert der Stoffwechsel?

Schnelle, gesunde und nachhaltige Gewichtsreduzierung

Zum Einsatz kommt eine etwas aufwendigere Analyse über die Atemluft. Es handelt sich um eine brandneue, geprüfte und in der Medizin als äußerst zuverlässig angesehene Technik, die von deutschen Wissenschaftlern entwickelt wurde und Ergebnisse liefert, die bislang nur in speziellen Bereichen zugänglich waren.

„Mit dieser Messtechnik können wir zusätzliche, oft entscheidende Daten des Fettstoffwechsels ermitteln“, bestätigt Annette Heuer, Geschäftsführerin bei easylife Bremen. „Wir zeigen den Menschen anhand von Daten, warum bei ihnen

Die Teilnehmer werden während der easylife-Therapie umfassend medizinisch betreut. (easylife Bremen)

nichts mehr geht, welche Spuren ihre bisherigen Diäten hinterlassen haben und wie eine schnelle, gesunde und nachhaltige Gewichtsreduzierung möglich ist.“

Auf Basis der persönlichen Daten analysieren die Abnehm-Experten den jeweiligen Status Quo und ermitteln die mögliche Gewichtsabnahme – nicht selten sind es in vier Wochen bis zu zwölf Kilogramm. Bei krankhafter Fettsucht kann easylife aber leider nicht helfen.

Rufen Sie uns gerne an unter 0421/431 80 609 und vereinbaren Sie einen Termin für die Messung Ihres Stoffwechsels über die Atemluft oder vereinbaren Sie einen kostenfreien Beratungstermin unter www.easylife-bremen.de.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Ihr easylife Team Bremen

Gewinnen Sie eine Stoffwechselmessung über die Atemluft im Wert von 149 Euro!