Auf dem Traditionshof wachsen die Bäume aus gut gepflegten, eigenen Kulturen gesund und kräftig heran. Sie werden mehrmals im Jahr auf ihren Wuchs hin geprüft und bei Bedarf mit Korrekturschnitten zu einem schönen Qualitätsbaum geformt. Sie können entweder direkt auf dem Hof gekauft oder in den Kulturen selbst geschlagen werden – täglich von 9 bis 18 Uhr.

Bis 1983 wurde der Orthhof in Lilienthal traditionell bewirtschaftet. Aus dieser Vergangenheit schöpfend umfasst er heute neben dem Weihnachtsbaumverkauf auch eine Pferdepensionshaltung, Mietwohnungen, Gästezimmer und Ferienwohnungen sowie eine Biotop- und Schutzgebietspflege.

Die Ursprünge des Orthhofes ragen bis in die Zeiträume zwischen 700 und 1000 n. Chr. zurück. Der Name hat seinen Ursprung im Niederdeutschen/Altdeutschen und bedeutet so viel wie der letzte Hof des Dorfes. Seit 1995 wird der Hof von Hanno Dehlwes zuerst im Nebenerwerb, seit 2004 im Haupterwerb bewirtschaftet.

Alle Infos zum Hof und zum Weihnachtsbaumverkauf gibt es unter www.orthhof-dehlwes.de.

