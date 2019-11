Spiel und Spaß für die ganze Familie

Hier kommen alle Freibeuter auf ihre Kosten: Ob Glücksleiter, Piratenschiffbungee, Mittelalterkarussell oder Kleinkinderspielfeld – der Indoor-Spielplatz Piratenburg in Hagen lässt keine Wünsche offen.

Zu den Highlights gehören das historische Piratenkarussell, die Piratenburg mit drei Ebenen, der Krabbelbereich für Kleinkinder und Babys sowie das große Trampolin mit sechs Springfeldern.

Wer sich nicht nur drinnen, sondern auch draußen austoben möchte, kann das im Golfpark Hagen tun. Auf dem insgesamt fünf Hektar großen Gelände finden sich auf einer 9- und einer 18-Loch-Anlage interessante Abwandlungen vom Golf: Fußballgolf, Swinggolf und Spielgolf – ein großer Spaß mit leicht verständlichen Regeln.

Ein einmaliges Erlebnis ist der neue 9-D-Simulator. Wer in dem High-Tech-Gerät Platz nimmt, erlebt eine virtuelle Fahrt in der Piratenachterbahn, eine atemberaubende Karussellfahrt oder wird in den Weltraum transportiert – ein unvergessliches Erlebnis!

Wie wäre es mit einer ganz besonderen Geburtstagsfeier? Bei uns können Kinder eine richtige Piratenparty steigen lassen. Zusammen erobern sie die Piratenburg und entern das Piratenschiff, bevor sie am geschmückten Geburtstagstisch Platz nehmen und sich ihre Piratenjause schmecken lassen. Wir haben zwei verschiedene Geburtstagspakete im Angebot. Weitere Informationen hierzu gibt es unter www.piratenfeste.de.

