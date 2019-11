Als Gast in der eigenen Stadt

Henning Kröger hat das Parkhotel fotografiert. (Henning Kröger)

Fragen Sie sich manchmal, wie es wohl wäre, in dem eleganten Parkhotel zu übernachten und ein feudales Frühstück zu genießen? Aber als Bremer gönnt man sich das ja eher selten. Aufgepasst: Im Adventskalendertürchen des Parkhotel versteckt sich eine Übernachtung für 2 Personen (natürlich nicht nur für Bremerinnen und Bremer) im Superior Doppelzimmer inklusive Frühstück!

Das Hommage Parkhotel Bremen wurde kürzlich umfassend renoviert und gilt seit dem 2. November 2019 als erstes Haus der Hommage Luxury Hotels Collection.

Schon seit 1872 prägt das Parkhotel das Bremer Stadtbild. Zunächst noch als Ausflugsrestaurant „Parkhaus“ und seit 1956 als das Grand Hotel, wie man es bis heute kennt. Der eindrucksvolle, denkmalgeschützte Bau mit der auffälligen Kuppel gilt als eines der Wahrzeichen Bremens. Die Kuppelhalle, das Bremer Wohnzimmer, wurde im Zuge der abgeschlossenen Renovierungsarbeiten ebenfalls umgestaltet.

Das Parkhotel Bremen ist wundervoll am Bürgerpark gelegen und von den 175 stilvoll eingerichteten Zimmern und Suiten genießen die Gäste einen traumhaften Blick ins Grüne.

Der 1.200 m² große Vital-Spa Bereich bietet Entspannung pur. Hier warten ein beheizter Outdoor-Pool, einem Whirlpool, verschiedenen Saunen und Dampfbädern sowie eine Schneegrotte und ein stimmungsvoller Ruheraum. Zudem sind vielfältigen Beauty-Anwendungen buchbar.

Nicht nur zum Übernachten, auch für eine luxuriös-elegante Feier oder einen Kongress ist das Parkhotel Bremen eine außergewöhnliche Location. In dem einmaligen Restaurant schlemmen die Besucher auf höchstem Niveau. Jetzt im Dezember locken Brunchbuffets an den Adventssonntagen, edle Mehrgänge-Menüs an den Weihnachtsfeiertagen sowie natürlich ein stilechter Jahrescountdown an Silvester.

Weitere Informationen finden Sie unter www.hommage-hotels.com

Gewinnen Sie eine Übernachtung im Superior Doppelzimmer inkl. Frühstück für zwei Personen.