Betten Wührmann verhilft den Bremern zur optimalen Nachtruhe

„Das Hauptproblem ist, dass oft die Matratze viel zu alt und ihre Nutzungsdauer deutlich überzogen ist“, erklärt dazu Adrian Otten, Geschäftsführer des Bremer Traditionshauses Betten Wührmann: „Die Matratzen in Hotels sind mit Sicherheit nicht besser als die eigene Matratze – aber eben deutlich neuer.“

Mit den Jahren verlieren Matratzen an Stützkraft und der Liegekomfort geht deutlich zurück, weiß der Fachmann. Auch aus hygienischen Gründen sollten Matratzen nach acht bis zehn Jahren ausgetauscht werden, empfiehlt er außerdem.

Wer sich für eine neue Matratze entscheidet, dem hilft das Team von Betten Wührmann mit langjähriger Erfahrung und großer Fachkenntnis, auch wirklich das passende Modell zu finden. „Jeder Mensch ist anders, deshalb können unsere Kunden bei uns probeliegen, so oft und so lange sie wollen“, sagt dazu Schlafexperte Adrian Otten. Manche Menschen bräuchten dabei noch deutlich mehr Zeit, um den richtigen der vier möglichen Matratzen-Härtegrade für sich herauszufinden. Deshalb bietet Betten Wührmann einen besonderen Service an: Bis zu 14 Tage lang können gegen eine Gebühr Probematratzen in den eigenen vier Wänden getestet werden. Gefällt das Produkt dem Kunden nicht, kann er es zurückgeben oder auch tauschen; beim Kauf wird die Servicegebühr angerechnet.

Wenn es um eine umfassende Bestandsaufnahme der Schlafausstattung geht, dann hat der Fachmann nicht nur die perfekte Unterfederung im Blick. Matratze, Zudecke, Kissen – alles muss passen, wie Adrian Otten erklärt: „Schlechter Schlaf hat zum Beispiel auch häufig damit zu tun, dass die Zudecke nicht richtig passt. Oder das Kopfkissen ist zu alt: Wer es immer wieder knüddelt und zurechtdrückt und sich dabei viel bewegt, der findet natürlich auch weniger Schlaf.“

Durch jedes Daunenkopfkissen werden während des Atmens im Schlaf etliche Liter Luft hindurchgepumpt, erklärt der Fachmann: „Die darin enthaltene Flüssigkeit und Salze zerstören die Daunen und nehmen dem Kissen damit die Rückstellkraft.“ Die Folge: Kopf und Halswirbelsäule können nicht mehr ausreichend gestützt werden. Kopfkissen sollten deshalb nach etwa drei Jahren ersetzt werden, rät der Schlafexperte. Dabei kann die Halswirbelsäule auch bewusst mit einem Funktionskissen entlastet werden. Denn häufig ist eine falsche Liegeposition die Ursache von Verspannungen der Rücken- und Halsmuskulatur. Dies kann wiederum die Tiefschlafphasen stören, die für den Regenerationsprozess des Körpers besonders wichtig sind.

Bei einer Komplettanalyse der Schlafausstattung achtet das Team von Betten Wührmann natürlich auch auf die richtige Zudecke: Wer nachts friert, der ist am besten unter einer kuschelig-warmen Daunendecke aufgehoben – wer jedoch stark schwitzt, der braucht vielleicht eher eine Kamelhaardecke, die für ein angenehmes und trockenes Schlafklima sorgt. Ganz gleich, welches Material: Auch Zudecken haben eine begrenzte Lebensdauer, weiß Adrian Otten. Nach zehn bis zwölf Jahren sei bei einer Daunendecke das Material definitiv so aufgebraucht, dass es nicht mehr ausreichend wärmen könne: „Auch Omas gute alte Daunendecke hat eines Tages ausgedient.“

