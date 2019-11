Dem Himmel so nah

Ansonsten ist an den Spieltischen und Automaten im Casino Bremen jederzeit Spannung und Spielspaß garantiert.

Das Casino öffnete 1980 im denkmalgeschützten Petrus-Haus in der Böttcherstraße erstmals seine Pforten. Zur Eröffnungsfeier warf die Lottofee Karin Tietze-Ludwig die goldene Kugel und läutete eine Erfolgsgeschichte ein, die bis heute andauert. Seit 2010 residiert das Casino in einem historischen Kontorhaus an der Bremer Flaniermeile Schlachte. Die Gäste erwartet an dem Standort ein breitgefächertes Spiel- und Entertainment-Angebot. Das Ambiente ist geprägt von einer rot schimmernden Leuchtdecke, die im Zusammenspiel mit der großzügig gestalteten Bar für eine tolle Atmosphäre sorgt. Ein besonderer Hingucker: das natürliche Lichtspiel im inneren Lichthof.

Im Klassischen Spiel reicht das Angebot von American Roulette, über Black Jack, bis hin zu Poker. Das Automatenspiel überzeugt die Besucher mit den beliebten Slot-Machines der neusten Generation. An den Jackpot-Anlagen, Black-Jack- und Multiroulette-Automaten können die Gäste ihr Glück herausfordern und auf attraktive Sondergewinne hoffen. Neben dem Spielangebot finden im Casino Bremen regelmäßig Events und Partys statt. Zu den Attraktionen gehören beispielsweise der wöchentliche Ladies Day sowie attraktive Pokerturniere. Ein weiteres Highlight sind die WESTSPIEL-Showproduktionen Big Casino Gameshow und Winner or Loser, die regelmäßig in der Bremer Spielbank gastieren. Und auch für das leibliche Wohl der Gäste ist gesorgt – schließlich kann eine Nacht im Casino lang und aufregend sein. Daher gibt es an der hauseigenen Bar leckere Cocktails, Erfrischungsgetränke sowie Snacks.

Casino Bremen, Schlachte 26, 28195 Bremen, Tel: 0421 32900-0, Telefax: 0421 32900-401

Öffnungszeiten:

Klassisches Spiel

Täglich von 15:00 Uhr bis 03:00 Uhr

Automatenspiel

Täglich von 12:00 Uhr bis 03:00 Uhr

Weitere Informationen unter www.casino-bremen.de.