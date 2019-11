Der Treffpunkt für Bremens Fischliebhaber

Die Inhaber legen großen Wert auf Qualität, kontrollierte Fanggründe und eine nachhaltige Fischerei. Dafür wurden sie als erstes und einziges Fischrestaurant in Bremen mit dem MSC-(Marine Stewardship Council) und dem ASC-Siegel (Aquaculture Stewardship Council) zertifiziert.

Die Karte im Fisherman‘s ist abwechslungsreich und üppig. In erster Linie gibt es, ganz klar, Gerichte, die die Herzen von Fischfans höher schlagen lassen: zum Beispiel Bouillabaisse des Norden mit Filets von Edelfischen oder Räucheraal mit Rührei und Pumpernickel vorweg und anschließend als Hauptgang Backfisch, Klassiker wie Matjesfilet oder Besonderes wie den Sylter Grillteller. Die sündige Dessertmeile lockt mit Tiramisu, Bremer Rote Grütze und mehr. Aber auch „fischfreie“ Gerichte für Landgänger, beispielsweise Schnitzel mit knusprigen Bratkartoffeln, stehen auf der Speisekarte.

Vom wechselnden Mittagsmenü, über die kreative Abendkarte, bis hin zu Gerichten für kleine Matrosen ist das Angebot liebevoll durchdacht. Um den Gästen immer wieder Neues zu bieten, lassen sich die Inhaber saisonale Spezialitäten einfallen, zum Beispiel Muscheln oder Seelachs mit Bremer Grünkohl, und einmal im Monat ein üppiges Fischbüffet.

Die Crew im Fishermans verfügt über jahrelange Erfahrung in der Gastronomie und begeistert mit gesunden und innovativen Gerichten und viel Leidenschaft für guten Service - ganz gleich wie stark der Wind an Deck und in der Kombüse auch wehen mag. Damit sich die Gäste rundum wohl fühlen, stimmen nicht nur Speisen und Getränkeangebote, sondern auch das Flair im Fisherman’s. Möbel, Farben und Dekorationen sind fein aufeinander abgestimmt und im Stil der weiten Meere gestaltet.

Das Fisherman’s hat täglich außer sonntags ab 11.00 Uhr geöffnet. An Frei- und Samstagen bis 23.00 Uhr und in der Woche bis 22.00 Uhr. Die Küche schließt jeweils eine Stunde vorher. Mittagstisch mit „All you can eat Backfisch“ ist für 9,50 € pro Person von 11:00 bis 16:00 Uhr erhältlich.

Ab dem kommenden Jahr ist neben dem Restaurantbetrieb auch ein Außer-Haus-Verkauf mit kleinen Köstlichkeiten wie verschiedene Fischbrötchen, hausgemachte Salate, Backfisch (dem möglicherweise besten der Stadt) und vielem mehr geplant.

Die Wache 6 bei der Stadtbibliothek Bremen ist Standort von insgesamt sechs genussvollen Lokalen. Ein gemeinsamer überdachter Innenhof und die gelungene Mischung der Konzepte machen das Besondere der Location aus.

Weitere Informationen unter www.fishermans-bremen.de

