Entertainment für alle Sinne

Seit 2013 begeistert das GOP Varieté-Theater Bremen seine Gäste mit temberaubenden Varieté-Shows auf Weltniveau. Das moderne Theater liegt in der Überseestadt, direkt an der Weser, und ist eines von insgesamt sieben GOP Varieté-Theatern in Deutschland.

Neben den außergewöhnlichen Shows mit internationalen Top-Artisten und Entertainern stehen im GOP auch die kulinarischen Genüsse im Vordergrund – ein Erlebnis für alle Sinne.

Ein Besuch im GOP ist wie eine kleine Auszeit vom Alltag. Alle zwei Monate wechseln die hochkarätigen Produktionen, die eigens für das GOP Publikum kreiert werden und die die Zuschauer in immer neue Welten entführen – mal träumerisch-poetisch, mal humorvoll, mal energiegeladen und dynamisch. Das GOP schlägt mit seinen Inszenierungen die Brücke zwischen Varieté-Tradition und Moderne und ist damit wichtiger Impulsgeber für die gesamte Varieté-Szene. Die Kreativarbeit findet in Hannover statt, wo das Familienunternehmen 1992 gegründet wurde. Dort wird mit viel Herzblut sowie Liebe zum Detail an neuen Inszenierungen gearbeitet und weltweit nach den talentiertesten Newcomern und den außergewöhnlichsten Acts für die GOP Shows gesucht.

Der GOP Besuch kann auf Wunsch mit einem saisonalen 2- oder 3-Gänge-Menü im stimmungsvollen Theatersaal kombiniert werden, das eine Stunde vor Showbeginn serviert wird. Auch während der Show können die Gäste des Theaters Getränke und Fingerfood bestellen. Wer lieber selbst kulinarisch kreativ werden möchte, sollte das Erlebnis-Bufett im GOP Restaurant Leander ausprobieren. Hier kann eine große Auswahl an verschiedenen Rohzutaten, wie Fleisch, Fisch, Meeresfrüchte und frisches Gemüse, nach Wunsch miteinander kombiniert werden. Für den besonderen Geschmackskick sorgen aromatische Salze, Öle sowie verschiedene Saucen. Die GOP Köche bereiten die Kreationen direkt vor den Augen der Gäste zu. Dazu gibt es mediterran inspirierte Vorspeisen. Sonntags bietet das GOP einen herrlichen Brunch an. Neben einer großen Brot- und Brötchenauswahl, raffinierten Fisch-, Wurst- und Käsevariationen sowie frischen Salaten werden die Gäste des GOP mit heißen Waffeln, Smoothies und Wellnesswasser verwöhnt. Auch das Erlebnis-Bufett gehört zum Brunch dazu und bietet köstliche warme Genüsse.

Für alle GOP Gäste, die es besonders komfortabel mögen und die den Abend ganz entspannt in der Piano Bar des Theaters ausklingen lassen möchten, ohne anschließend noch nach Hause fahren zu müssen, bietet das GOP gemeinsam mit dem benachbarten Steigenberger Hotel Bremen einen Kurzurlaub an. Das Arrangement beinhaltet das Erlebnis-Bufett im Restaurant Leander, den Besuch der GOP Show und eine erholsame Übernachtung im Steigenberger Hotel inklusive Frühstück und kostenfreier Nutzung des hoteleigenen Spa-Bereichs.

GOP Deluxe für Zwei

Das Arrangement „GOP Deluxe“ lässt keine Wünsche offen. Der Abend beginnt mit einem Glas Crémant als Aperitif, anschließend genießen die Gäste ein exzellentes Drei-Gänge-Deluxe-Menü im Restaurant Leander und erleben eine wunderbare GOP Show. Ausgewählte Getränke wie Rot- und Weißwein, Bier, Softdrinks und Kaffeespezialitäten sind zum Menü und zur Show inklusive.

Weitere Informationen unter www.variete.de/bremen.

Gewinnen Sie das Arrangement „GOP Deluxe“ für 2 Personen im Wert von 200 Euro und erleben Sie die aktuelle Varieté-Show und ein köstliches 3-Gänge-Deluxe-Menü im GOP Restaurant Leander – ausgewählte Getränke sind während des Abends inklusive.