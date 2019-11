Gutschein-Aktion der Museums-Eisenbahn

Insgesamt zwei Erwachsene und bis zu drei Kinder im Alter von 6 - 14 Jahren werden ein echtes Eisenbahnerlebnis auf der dampfbetriebenen Schmalspurstrecke von Bruchhausen-Vilsen nach Asendorf und zurück genießen können. Der Gutschein für eine Fahrkarte kann im Zeitraum 1. Mai bis 3. Oktober 2020 eingelöst werden. Der Fahrbetrieb findet an Samstagen, Sonn- und Feiertagen statt. Zusätzlich ist eine Reihe von Sonderveranstaltungen geplant. Dazu zählen Führungen durch die Betriebs- und Werkstatthallen, ein Dieseltag mit dem Einsatz von Diesellokomotiven und Triebwagenzügen, Tage des Eisenbahners, begleitet von zahlreichen Fahrzeugeinsätzen, Aktionstage für Kinder wie Teddybären-Tag und Maus-Tag und der beliebte "Hermann-Tag". An diesem Fahrtag fahren alle Gäste kostenlos mit, wenn sie den Namen Hermann als Vor- oder Nachname tragen. Wer es gerne sportlich mag, kann sich am 12. Juli zum Wettlauf "Mensch gegen Maschine" entlang der 8 Kilometer langen Schmalspurstrecke anmelden.

An einem historischen Wochenende im September können sich die Besucher auf eine Zeitreise durch die Kleinbahn-Geschichte begeben. Last but not least macht das "Europe Blues Train Festival" am 12. September in Bruchhausen-Vilsen Station. Ob auf schmalen Gleisen oder abends im "Alten Gaswerk", die Eisenbahn- und Musikfreunde können sich über rhythmische Bluesklänge freuen.

Nähere Informationen, auch über die besonderen Fahrtage, sind im Fahrplanheft 2020 oder im Internet unter www.museumseisenbahn.de erhältlich. Weitere Rückfragen nimmt das Bahnhofsbüro gerne unter info@museumseisenbahn.de oder unter Telefon 04252–9300-0 entgegen.

Gewinnen Sie eine von acht Familienrückfahrkarten für die Saison 2020 für zwei Erwachsene und bis zu drei eigene Kinder von 6 bis 14 Jahren für die Museums-Eisenbahn Bruchhausen-Vilsen.