Mit dem Bollerwagen zum Sechstagerennen

Ihr Ziel stets im Blick: Ein deftiges Kohl- und Pinkelessen.

Grünkohl gepaart mit packendem Sport und Party in vier Hallen gibt es bei den SIXDAYS BREMEN. Von Donnerstag bis Samstag, 9. bis 11. Januar, sowie am Montag, 13. Januar, bietet das „Grünkohlland“ in Halle 4.1 Radsportfans und Partygängern, Freunden und Familien, Kollegen und Geschäftspartnern einen traditionellen Bremer Abend.

Von 18.30 bis 20.30 Uhr gibt es Grünkohl, Kassler, Pinkel und Kochwurst satt – auf Wunsch auch vegetarisch. Alternativ wird Schnitzel an Jägersauce mit Salzkartoffeln serviert. Als Vorspeise gibt es eine Hochzeitssuppe, zum Dessert Rote Grütze. Zudem sind drei Getränke nach Wahl sowie ein Schnaps Teil des Menüs. Und wer das Grünkohlland als Ziel einer Kohlfahrt plant, kann den Bollerwagen bequem an der Garderobe in der Halle 4 abgeben und dort am nächsten Tag wieder abholen.

Das Ticket gibt es ab 34,90 Euro pro Person – Eintritt zu den SIXDAYS BREMEN und zu Party in vier Hallen inklusive.

Weitere Informationen unter www.sixdaysbremen.de.

