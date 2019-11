Der VBN sorgt mit seinem Türchen-Preis für mehr Spaß auf dem Weihnachtsmarkt und eine sichere An- und Abreise. (VBN)

Damit Sie sich keine Gedanken über die Hin- und Rückfahrt zum Weihnachtsmarkt machen müssen, haben die Verkehrsbetriebe Bremen Niedersachsen (VBN) einen überaus „weihnachtsmarktfreundlichen" Adventsfahrplan entwickelt. Zur Planung der An- und Abreise mit Bus und Bahn, nutzen Sie am besten die Fahrplanauskunft unter www.vbn.de oder die kostenlose FahrPlaner-App.

Lamberti-Markt in Oldenburg

Als leuchtende kleine Stadt mit vielen fein herausgeputzten und liebevoll geschmückten Holzhütten, Verkaufsständen und viel Tannengrün präsentiert sich Oldenburgs vorweihnachtlicher Lamberti-Markt. Zwischen dem Alten Rathaus, der backsteinernen St. Lamberti-Kirche und dem historischen Schloss gelegen, verbreitet er eine besondere vorweihnachtliche Atmosphäre und lädt Sie zum Verweilen ein. Stressfrei und bequem kommen Sie mit den Bussen der VWG zum Lamberti-Markt.

Bremer Weihnachtsmarkt

In Bremens guter Stube rund um den Roland steht einer der schönsten Weihnachtsmärkte Deutschlands. Genießen Sie die kulinarischen Köstlichkeiten und die Atmosphäre und wecken Sie Ihre Vorfreude auf das Fest der Liebe.

Um den Besucherinnen und Besuchern den Weg in die City so einfach und bequem wie möglich zu gestalten, bietet die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) auf zahlreichen Linien zusätzliche Fahrten an.

Bremerhavener Weihnachtsmarkt

Bis 22. Dezember 2017 ist die Bremerhavener Innenstadt weihnachtlich geschmückt. Der Weihnachtsmarkt lädt mit zahlreichen Buden und Ständen zu einem gemütlichen Bummel mit der ganzen Familie ein. Für die kleinen Besucher werden auf der weihnachtlichen Märchenstraße täglich die beliebten Geschichten von „Hase und Igel“ oder „Hänsel und Gretel“ zum Leben erweckt.

Für die unkomplizierte Anfahrt in die Innenstadt setzt BREMERHAVEN BUS an den vier Adventssamstagen zusätzliche geräumige Gelenkbusse zwischen ca. 16 Uhr und 20 Uhr auf der Linie 502 ein. Anstatt der gewohnten 6 Gelenkbusse sind dann 12 Gelenkbusse unterwegs und verdoppeln die Fahrten von dem fahrplanmäßigen 20-Minuten-Takt auf einen 10-Minuten-Takt.

Gewinnen Sie mit dem VBN 10 x 1 TagesTicket für 2 Personen, gültig für das gesamte VBN Gebiet (Preisstufe H).