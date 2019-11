Musikalische Zeitreise

Generalmusikdirektor Marko Letonja startet den Countdown für die großen Feierlichkeiten bereits in dieser Konzertsaison mit einer spannenden Zeitreise durch die Geschichte der Symphonie. Fünf Spielzeiten nimmt er sich ausgiebig Zeit, um die Entwicklung der Symphonie aufzuzeigen und quer durch die Epochen Beeinflussungen und Bereicherungen von Künstlern und deren Werken zu durchleuchten.

Urväter und Visionäre

Marko Letonja erzählt die Geschichte der Symphonie chronologisch und beginnt in der Konzertsaison 2019/2020 bei den „Urvätern“ der Symphonie – Wolfgang Amadeus Mozart und Joseph Haydn, bevor er dann in den folgenden Spielzeiten über Wiener Klassik, Frühromantik und Spätromantik das 20. Jahrhundert ansteuert. Der Bogen spannt sich über drei aufregende Jahrhunderte und schafft anregende musikalische Dialoge zwischen Komponisten, die sich nie begegnen konnten. So trifft Haydn auf Tschaikowsky und Gershwin und Mozart auf Webern und Schostakowitsch.

Ganz nah dran und mittendrin

Mit ihrer unkonventionellen Art, Klassik direkt unter das Volk zu bringen, begeisterten Marko Letonja und die Bremer Philharmoniker mit symphonischen Flashmobs bereits in der Bremer Innenstadt. Mit einer Einladung an das Publikum, eine musikalische Mittagspause bei einer öffentlichen Probe in der Glocke zu verbringen oder bei ausgewählten Proben sogar direkt neben den Musikern auf der Bühne zu sitzen, führt das Orchester diese Publikumsnähe konsequent fort.

Qualität und Leidenschaft

Die Bremer Philharmoniker sind im Konzertsaal, im Bremer Theater und ungewöhnlichen Eventlocations nahezu täglich zu erleben. Mit jährlich mehr als 400 Veranstaltungen für alle Alters- und Zielgruppen hinterlässt das Orchester deutliche Spuren auf der musikalischen Landkarte Bremens und des Nordwestens. Ihre hohe künstlerische Qualität und die leidenschaftliche Spielfreude haben sich längst auch in der Klassikszene herumgesprochen – mit Solisten von Weltrang sowie namhaften Dirigenten holt das Orchester regelmäßig die großen Stars nach Bremen.

Neugier und Wagemut

Qualität und Kreativität - sie bilden die Grundlage für die abwechslungsreichen Konzertprogramme, außergewöhnlichen Konzertformate und die überzeugende Musikvermittlung der Bremer Philharmoniker. Neues entdecken, vermeintlich Bekanntes neu erleben, vergessene Schätze bergen – so lautet die Devise der Musiker. Und das Publikum wird zum Entdecker großartiger Klassikerlebnisse!

