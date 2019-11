Nach der Party ist vor der Party

Am 14. und 21. Dezember 2019 werden von 18.00 bis 24.00 Uhr gesellige X-MAS Partys mit kalt-warmen Buffet, Suppe, Dessert und DJ organisiert. Auch Getränke sind im Preis von 58,50 Euro bereits inkludiert. Der Dress Code lautet Casual Chic. Das bedeutet lässige, elegante und bequeme Kleidung, aber auch das kleine Schwarze ist willkommen.

Die Weihnachtsparty im Gasthaus Nobel ist die ideale Gelegenheit, um mit den Kolleginnen und Kollegen eine tolle Weihnachtsfeier zu verleben ohne sich selbst um die Planung und die Organisation von Speisen und Location kümmern zu müssen. Die Party steigt ab 18.00 Uhr. Im vielfältigen Buffet sind diverse Leckereien wie geräucherter und gebeizter Lachs, marinierte Schrimps, Salate, Käse und Wurst sowie eine Suppe als Vorspeise enthalten. Als Hauptgang werden knusprig gebratene Fischvariationen, Schweinebraten, Hähnchenbrust und Rinderbäckchen mit Kartoffelgratin, Nudeln, Reis und Klöße als Beilage serviert. Zum Nachtisch gibt es Schokoladenpudding, Rote Grütze und verschiedene Eis- und Parfaitsorten mit Obstsalat.

In der Getränkepauschale sind alkoholfreie Getränke sowie Bier, Sekt, Weiß- und Rotwein enthalten, aber auch Longdrinks und Kurze. Die Pauschale gilt bis Mitternacht. Nach 24.00 Uhr sind die Getränke zu einem Pauschalpreis von 2,00 Euro erhältlich.

Das ganze Jahr über finden Konferenzen, Tagungen und Firmenevents, Familienfeiern wie Hochzeiten, Tauf- oder Trauerfeiern, sowie die beliebten Spargel- und Kohlpartys im Gasthaus Nobel statt. Auch Menü-Abende für Familien oder größere Gruppen und Geburtstage oder andere Feiern im kleineren Familienkreis stellen kein Problem dar. Details zum Service, Umfang und angebotenen Speisen und Getränken werden immer persönlich besprochen und individuell abgestimmt. .

Das Gasthaus Nobel besteht schon seit 1869 und feiert in diesem Jahr sein 150. Jubiläum. Im Laufe der Jahre hat sich das Gasthaus immer wieder neuen Herausforderungen gestellt und sie gemeistert. 1709 aus einem landwirtschaftlichen Betrieb entstanden, seit 1860 Anbieter von Veranstaltungen auf der damals neuen Diele, über die Lizensierung von Branntweinausschank im Jahr 1869 und den Bau des Gasthauses 1911. Nach dem Saalbau von 1930 ist es in den 1960er Jahren zu einem reinen Gasthof geworden. Die Entwicklungen im Ortsteil Moordeich – von einer landwirtschaftlich geprägten Region bis hin zu einem Ort mit Einfamilienhäusern und gelegentlichen Gehöften dazwischen – haben sich immer auch in den Entscheidungen der Familie Nobel wiedergespiegelt.

Nobel Moordeich, Neuer Weg 13, 28816 Stuhr-Moordeich, Tel: 0421 568 00

Weitere Informationen unter www.nobel-moordeich.de.