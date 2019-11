Dorint City-Hotel

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Silvester in unvergesslichem Ambiente

Der Jahreswechsel ist für viele eine ganz besondere Nacht, die man am besten in einem stilvollen Rahmen mit gutem Essen und Getränken und umgeben von lieben Menschen feiert. Das Dorint City-Hotel Bremen bietet genau das - einen unvergesslichen Jahreswechsel im Herzen der Stadt in elegantem Ambiente.