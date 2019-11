Strandfeeling für den heimischen Garten

Eine besonders große Auswahl finden Strandkorbfans bei Mr-Deko in Jork und Delingsdorf sowie in einem zusätzlichen Ausstellungsraum in Freisbach bei Mannheim. Die Showrooms präsentieren die vielfältige Produktpalette des Unternehmens und laden zum Probesitzen ein. Natürlich sind darüber hinaus geschulte Fachverkäufer vor Ort, die den Besuchern Rede und Antwort stehen und über die verschiedenen Modelle informieren. Neben der klassischen Variante für zwei Personen, die aus dem Urlaub bekannt ist, hat Mr-Deko beispielsweise kleine Varianten für nur einen Ruhesuchenden im Angebot sowie große Körbe mit bis zu drei Plätzen. Auch in der Ausstattung sind eine Vielzahl an Möglichkeiten erhältlich: so genannte Sylt-, Nord- und Ostseestrandkörbe für Einsteiger und Profis, exklusive Teakholzstrandkörbe oder originelle Designs mit Bullauge. In der Gestaltung der Markisen, Kissen und Polster sind kaum Grenzen gesetzt - zum Beispiel klassisch gestreift in maritimem Blau, rote Töne in diversen Dessins oder kariert in zurückhaltenden Farben wie Braun oder Grau; in der großen Auswahl bei Mr-Deko sind nahezu alle Muster, Farben und Kombinationen vertreten.

Strandkörbe gelten als gemütliche kleine Ruheoasen und sind sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich konzipiert. Wer seinen Strandkorb im Freien stehen lässt, findet bei Mr-Deko praktische Abdeckhauben, die vor Wind und Witterung schützen. Auch weiteres Zubehör wie beispielsweise Rollen, Liftersysteme, Glas- und Becherhalter oder zusätzliche Ausklapptische finden sich im Sortiment. Für Genießer gibt es auch einen Champagner- oder Weinkühler, der sich an der Außenseite des Strandkorbs befestigen lässt.

Nicht nur Standkörbe stehen bei Mr-Deko zum Verkauf. Das Unternehmen bietet mit hochwertigen Lounge- und Gartenmöbeln eine zweite Produktlinie für Balkon und Garten an. Kunden haben hier die Auswahl zwischen Teakholz- und Geflechtmöbeln aus Polyrattan - entweder Einzelstücke oder in passenden Sets. Bei Mr-Deko finden Interessierte beispielsweise gemütliche Sonnen-Liegen, Sitzbänke und -Stühle sowie Tische und Aufbewahrungstruhen aus edlem Teak und Rattan. Die Loungemöbel verwandeln Außenbereiche wie Balkone, Terrassen oder Gärten in kuschelige Outdoorwohnzimmer und sind perfekt für gesellige Runden oder natürlich auch zum Relaxen zu zweit oder alleine. Auch für die Outdoormöbel sind zum Schutz verschiedene Hauben bei Mr-Deko erhältlich, so dass die Möbelstücke ganz unbesorgt im Freien stehen gelassen werden können.

