Die größte archäologische Entdeckung des 20. Jahrhunderts ist in Bremen: “Die Terrakottaarmee & das Vermächtnis des Ewigen Kaisers“. Die Schau gastiert seit 18. Mai bis zum 19. August 2018 in der Überseestadt im BLG-Forum und vermittelt den Besuchern faszinierende Eindrücke aus dem geheimnisvollen Reich der Mitte. Lassen auch Sie sich vom großen Kaiser Chinas Qin Shi Huang Di und seiner Terrakottaarmee verzaubern und begeben Sie sich in eine Zeit vor über 2200 Jahren! mehr »