Am Sonntag startet der 52. Superbowl in Minneapolis. Für die Halbzeitshow in diesem Jahr steht Justin Timberlake auf der Bühne. (dpa)

An diesem Sonntag übertragen ProSieben (ab 22.50 Uhr) und der kostenpflichtige Streaming-Dienst DAZN (ab 23.45 Uhr) das Endspiel der New England Patriots gegen die Philadelphia Eagles in Minneapolis. Spielbeginn ist um 0.30 Uhr. Das wird eine lange Nacht. Schlaf? Vollkommen überbewertet. Bei den diversen Super-Bowl-Partys geht es aber nicht nur um Sport, sondern auch um das leibliche Wohl.

Dürfen auf einem Superbowl-Abend nicht fehlen: die Chicken Wings.

Stilechtes Essen: Bei den meisten muss es typisch amerikanisch sein: Burger, Hot Dogs, Pizza, Nachos und Chips. Während des Super Bowls ist alles erlaubt was schmeckt. "All-Amercian-Style" halt. Besonders beliebt sind die Chicken Wings. Laut National Chicken Council wurden im Jahr 2016 1,3 Millarden davon gegessen. Ein Rezept für die klassischen Buffalo Wings findet man hier.

Der Dresscode: So ein Superbowl-Abend kann sich extrem in die Länge ziehen. Also: Raus aus der Jeans und rein in den Jogger. Wohlfühlklamotten sind vor dem Fernseher angesagt. Da darf nix kneifen oder drücken - locker sitzen muss es. Und obenrum? Im Idealfall natürlich das Trikot der Lieblingsmannschaft.

Das Getränk: Wer es richtig machen will, besorgt sich für den Super Bowl original amerikanisches Light-Bier. Nur dann ist so ein Abend auch "richtig" amerikanisch. Unnützes Wissen am Rande: In den USA werden am Tag des Super Bowls rund 125 Millionen Liter Bier konsumiert. Zum Vergleich: Auf dem Oktoberfest 2015 wurden "nur" 7,5 Millionen Liter getrunken. Normales Bier ist natürlich auch erlaubt und schmeckt den meisten Menschen auch besser. Und falls man es unalkoholisch mag, kann man natürlich auf Cola und Co. zurückgreifen.

Amerikanisches Bier sorgt bei einem Super Bowl-Abend für Authentizität (imago)

Das Wissen: Was ist ein Fumble? Was versteht man unter einer Interception? Wo ist die Line of Scrimmage? Alles Fragen, die während eines Football-Spiels auftauchen können. Unsere Kollegen von Ran.de erklären alle wichtigen Begriffe in einem Lexikon. Dort findet man alles rund um die NFL und den American Football. Da kann auch wirklich nix mehr schief gehen. (nkn)