Aus einem kleinen, überschaubaren Reit-Turnier in Bremen ist in den vergangenen 14 Jahren ein echtes Event geworden, das Olympiasieger und Weltmeister nach Oberneuland bringt. Wir zeigen Bilder vom Event, das vom 9. bis zum 12. Mai stattfindet. An diesem Sonntag werden bis zu 4000 Besucher auf die Reit-Anlage der Familie Folkert erwartet, die dann verfolgen können, wer den Großen Preis und die 10.000 Euro Preisgeld gewinnt. Mehr darüber erfahren Sie im Artikel.