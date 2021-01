Foto: dpa





Angelique Kerber (*18. Januar 1988)

Allzu viel Zeit hat Angelique Kerber nicht in ihrer Geburtsstadt verbracht, doch die Tennisspielerin kam in einerm Bremer Krankenhaus zur Welt. Die ersten Monate ihres Lebens verbrachte sie in Achim, wohin ihre Eltern 1987 gezogen waren. Kerbers Mutter Beata war dort bereits zur Schule gegangen, die Großeletern besaßen ein Geschäft in der Weserstadt. Vater Slawomir entschied sich kurz nach der Geburt seiner Tochter dazu, hauptberuflich als Tennistrainer zu arbeiten - weshalb die Familie nach Kiel zog. Dort legte Angelique Kerber später den Grundstein für ihre große Karriere, die ihr unter anderem drei Grand-Slam-Titel bescherte. So gewann die einstige Nummer eins der Welt die Einzeltitel in Wimbledon sowie bei den Australian und US Open.