Die Vendée Globe gilt als härtestes Segelrennen der Welt. Die Regatta startet jeweils im November in Les Sables-d'Olonne an der französischen Atlantikküste. Sie führt die Segler einmal um die Welt, dabei umrunden sie drei Kaps und setzen sich den Gefahren des Südpolarmeeres aus. Die besten Segler brauchen für die fast 45.000 Kilometer rund 75 Tage. Als größte Herausforderung gilt unter den Skippern der Schlafmangel. Sie können oft nur kurze Zeiten am Stück schlafen, um das Schiff nicht zu lange durch einen Autopiloten steuern zu lassen.

Der gebürtige Oldenburger Boris Herrmann absolvierte das Rennen als erster Deutscher, lange hatte er aussichtsreich im Klassement gelegen. Doch knapp 90 Seemeilen vor dem Ziel hatte sein Schiff einen Fischkutter gerammt, Herrmann konnte nur noch langsam fahren. Sieger des Rennens wurde der Franzose Yannick Bestaven.