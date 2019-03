Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Niederlage gegen den FC Liverpool Internationale Pressestimmen zum Champions-League-Aus des FC Bayern

Der FC Bayern München ist am Abend im Achtelfinale der Champions League ausgeschieden. Der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga unterlag dem FC Liverpool am Mittwochabend im Rückspiel vor heimischer Kulisse mit 1:3. Was die internationale Presse dazu schreibt, zeigt diese Fotostrecke.