Finalturnier im Februar 2017

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

ALBA richtet Top Four im deutschen Basketball-Pokal aus

Der deutsche Basketball-Pokalsieger ALBA Berlin richtet bereits zum fünften Mal das Top Four im nationalen Cup-Wettbewerb aus. Wie der Verein mitteilte, finden die Halbfinalpartien und das Finale am 18. und 19. Februar in der Berliner Arena am Ostbahnhof statt.