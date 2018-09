EM

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Basketballerinnen spielen in Israel um EM-Qualifikation

Frankfurt/Main (dpa) - Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft der Damen tritt auf dem Weg zur Europameisterschaft 2015 in Ungarn und Rumänien zunächst in einem Qualifikationsturnier in Israel an.