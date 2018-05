Bayerns Trainer Svetislav Pesic durfte mit seiner Mannschaft in Straßburg jubeln. Foto: Sergei Ilnitsky (dpa)

Der 2,11 Meter große Center John Bryant war vor 6141 Zuschauern mit 17 Punkten der erfolgreichste Werfer. Deon Thompson (14), Nihad Djedovic (10) und K.C. Rivers (10) trafen beim überlegenen Erfolg in Frankreich ebenfalls zweistellig.

Nach acht von zehn Partien haben die Bayern jeweils vier Siege und Niederlagen auf dem Konto. Im letzten Heimspiel gegen Real Madrid sowie zum Abschluss bei Roter Stern Belgrad hat das Team von Trainer Svetislav Pesic das Weiterkommen in der eigenen Hand.

Vor dem Bundesliga-Topspiel beim deutschen Meister Brose Baskets Bamberg präsentierten sich die Bayern in Straßburg vom ersten Sprungball an hochkonzentriert. Glänzend war die Defensivleistung, vor allem in der nahezu perfekten ersten Spielhälfte, die der US-Amerikaner Alex Renfroe mit einem erfolgreichen Dreipunktwurf abschloss. Erst im letzten Viertel schalteten die Bayern mehrere Gänge zurück und schonten Kräfte für den Hit in Bamberg. (dpa)